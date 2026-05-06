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Häuser mit Terrasse in Piräus, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Zu verkaufen ist ein Drei-Level-Ecke freistehendes Haus von 415.70 qm in Profitis Ilias, Pir…
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Immobilienangaben in Piräus, Griechenland

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