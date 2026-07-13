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Villen am Meer in Oraiokastro, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 500 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$1,25M
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Immobilienangaben in Oraiokastro, Griechenland

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