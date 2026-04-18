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Villen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 386 m²
Zum Verkauf Villa von 386 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf den Berg öffnet sich aus den…
$1,89M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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