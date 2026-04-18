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Stadthäuser mit Swimmingpool in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 127 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 127 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
$806,424
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 124 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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