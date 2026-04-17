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Cottages am Meer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

Municipal Unit of Troizinia
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11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 342 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 342 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$649,390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 470 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 470 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Wohnzi…
$1,89M
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 250 m²
8 drei -stöckige Villen, jeweils 250 m², zum Verkauf in Lagonisi, Attika. Die Kosten für jed…
$590,354
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa von 400 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer und de…
$1,42M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,15M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 217 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 217 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,36M
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Nils OttNils Ott
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$779,268
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 180 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$602,161
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 85 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine Kü…
$436,862
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer…
$1,48M
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Immobilienangaben in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

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