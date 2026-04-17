Cottages mit Bergblick kaufen in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

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Municipal Unit of Troizinia
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8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 250 m²
8 drei -stöckige Villen, jeweils 250 m², zum Verkauf in Lagonisi, Attika. Die Kosten für jed…
$590,354
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Ferienhaus in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa von 400 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer und de…
$1,42M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$779,268
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 153 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$578,547
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 280 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schl…
$1,65M
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Nils OttNils Ott
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer…
$1,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Troizinia Methana, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$425,055
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Immobilienangaben in Municipality of Troizinia Methana, Griechenland

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