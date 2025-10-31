Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garage

Stadthäuser mit Garage in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

Panorama Municipal Unit
30
Chortiatis Municipal Unit
34
Pylaia Municipal Unit
17
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Maisonette mit 300 m², die sich über vier Ebenen erstreckt,…
$754,786
Immobilienangaben in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

