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Cottages mit Swimmingpool in Municipality of Pallini, Griechenland

Pallini Municipal Unit
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss besteht au…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 326 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 326 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,03M
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