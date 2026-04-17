Cottages mit Bergblick kaufen in Municipality of Pallini, Griechenland

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Pallini Municipal Unit
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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss besteht au…
$1,30M
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 550 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimme…
$1,89M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 540 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 540 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einer Küche, eine…
$1,16M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 165 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 165 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$495,898
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 326 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 326 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,03M
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Immobilienangaben in Municipality of Pallini, Griechenland

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