Häuser am Meer in Municipality of Northern Corfu, Griechenland

Villa 5 zimmer in Nissaki, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 245 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 245 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kariotiko, Griechenland
Villa 5 zimmer
Kariotiko, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 3 …
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Katavolos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Katavolos, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 650 m²
Etagenzahl 1
Ultra-Luxury Seafront Villa von 650 qm mit Panoramablick auf das Meer in Agni Bereich, Nord-…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Sfakera, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Sfakera, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 317 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Nissaki, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 205 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$795,900
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24
Ferienhaus 1 zimmer in Nymphes, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Nymphes, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen befindet sich ein 68 m² großes Ferienhaus auf einem 625 m² großen Grundstück mi…
$81,931
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kassiopi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassiopi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Astrakeri, Griechenland
Villa 3 zimmer
Astrakeri, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 250 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Verna
Reihenhaus 3 zimmer in Sidari, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Sidari, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$210,679
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Agnitsini, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Agnitsini, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 146 qm mit einem Grundstück von 534 qm in Tritsi Bereich. Das Anwesen…
$280,906
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Katavolos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Katavolos, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf eine 150 qm große Villa in Katavolos, Nordosten von Korfu! Die Villa hat zwei St…
$2,63M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kassiopi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassiopi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 296 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 296 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 2 zimmer in Acharavi, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Acharavi, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 58 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 2 Schlafzim…
$257,497
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Lafki, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Lafki, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Maisonette von 140 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$152,157
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Xanthates, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Xanthates, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$450,620
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Kariotiko, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kariotiko, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 130 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus Wo…
$474,029
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Agios Georgios, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Agios Georgios, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 120 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 S…
$819,309
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 14 zimmer in Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Ferienhaus 14 zimmer
Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Zimmer 14
Fläche 343 m²
Stockwerk 1/1
Grundstück zum Verkauf in der Region Sidari. Das Anwesen hat eine Gesamtfläche von 343 qm u…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 zimmer in Kalami, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Kalami, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Korfu. Die Besitzer werden die Möbel m…
$386,245
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Nissaki, Griechenland
Villa 1 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,72M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Agios Stefanos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Agios Stefanos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 135 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
$374,541
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Agnitsini, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Agnitsini, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 164 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$260,158
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 1 zimmer in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 87 m²
Haus kaufen in Agios Panteleimonas Verkauf: Ein freistehendes Haus, das Folgendes umfasst: …
$117,044
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 303 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 303 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Kariotiko, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kariotiko, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 130 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus Wo…
$509,142
Eine Anfrage stellen

