Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Northern Corfu, Griechenland

Kassopaia Municipal Unit
41
12 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nissaki, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 245 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 245 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kariotiko, Griechenland
Villa 5 zimmer
Kariotiko, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 3 …
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Villa 6 zimmer in Katavolos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Katavolos, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 650 m²
Etagenzahl 1
Ultra-Luxury Seafront Villa von 650 qm mit Panoramablick auf das Meer in Agni Bereich, Nord-…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kassiopi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassiopi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Astrakeri, Griechenland
Villa 3 zimmer
Astrakeri, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 250 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 5 zimmer in Agios Stefanos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Agios Stefanos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 153 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Agios Stefanos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Agios Stefanos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1 -stöckige Villa von 188 Quadratmetern auf der Insel Korfu. besteht aus 5 Schl…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kassiopi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassiopi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 296 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 296 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Nissaki, Griechenland
Villa 1 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,72M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 303 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 303 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,87M
Eine Anfrage stellen

