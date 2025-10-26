Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Municipality of Northern Corfu, Griechenland

Kassopaia Municipal Unit
41
28 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nissaki, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 245 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 245 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,23M
Ferienhaus 1 zimmer in Agios Georgios, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Agios Georgios, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen, ein unfertiges Haus (verstärktes Skelett des Hauses) von 240 qm in Agios Georg…
$280,906
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 390 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 390 qm auf der Insel Korfu. Halbgeschoss besteht aus einem …
$3,63M
Villa 5 zimmer in Kariotiko, Griechenland
Villa 5 zimmer
Kariotiko, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus 3 …
$1,11M
Villa 6 zimmer in Katavolos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Katavolos, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 650 m²
Etagenzahl 1
Ultra-Luxury Seafront Villa von 650 qm mit Panoramablick auf das Meer in Agni Bereich, Nord-…
Preis auf Anfrage
Ferienhaus 6 zimmer in Nissaki, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 205 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem S…
$795,900
Ferienhaus 1 zimmer in Magoulades, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Magoulades, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Das Haus besteht a…
$292,610
Villa 4 zimmer in Kassiopi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassiopi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,64M
Ferienhaus 4 zimmer in Ayios Elias, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Ayios Elias, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 108 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 Schlafzi…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus 1 zimmer in Agnitsini, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Agnitsini, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 146 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 146 qm mit einem Grundstück von 534 qm in Tritsi Bereich. Das Anwesen…
$280,906
Villa 4 zimmer in Katavolos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Katavolos, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf eine 150 qm große Villa in Katavolos, Nordosten von Korfu! Die Villa hat zwei St…
$2,63M
Ferienhaus 7 zimmer in Agrafi, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Agrafi, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$234,088
Villa 4 zimmer in Kassiopi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassiopi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,64M
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 296 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 296 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,87M
Reihenhaus 6 zimmer in Karousades, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Karousades, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 1
Verkaufen, ein freistehendes Haus von 270 qm im Dorf Karoussades im Norden von Korfu! Das H…
$128,748
Reihenhaus 3 zimmer in Lafki, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Lafki, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Maisonette von 140 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$152,157
Ferienhaus 6 zimmer in Xanthates, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Xanthates, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$450,620
Ferienhaus 4 zimmer in Kariotiko, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kariotiko, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 130 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus Wo…
$474,029
Ferienhaus 4 zimmer in Agios Georgios, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Agios Georgios, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf im Bau 1-stöckiges Haus von 120 qm auf der Insel Korfu. Das Haus besteht aus 3 S…
$819,309
Villa 1 zimmer in Nissaki, Griechenland
Villa 1 zimmer
Nissaki, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Korfu. Die Villa ist komplett ausgestattet mit allem, w…
$3,72M
Reihenhaus 6 zimmer in Agios Stefanos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Agios Stefanos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 135 qm auf der Insel Korfu. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgesc…
$374,541
Ferienhaus 4 zimmer in Livadi, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Livadi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 80 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem Sc…
$204,827
Ferienhaus 6 zimmer in Bayiatsa Avliotes, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Bayiatsa Avliotes, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
Preis auf Anfrage
Ferienhaus 6 zimmer in Magoulades, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Magoulades, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 256 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 256 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$140,453
Villa 6 zimmer in Perithia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Perithia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 303 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 303 qm auf der Insel Korfu. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$1,87M
Ferienhaus 1 zimmer in Karousades, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Karousades, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Auf der Insel Korfu gibt es vier Häuser zum Verkauf. Drei von ihnen haben eine Fläche von 35…
$292,610
Ferienhaus 4 zimmer in Kariotiko, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Kariotiko, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 130 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus Wo…
$509,142
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Northern Corfu, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 91 qm auf der Insel Korfu. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$117,044
