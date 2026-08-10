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Häuser in Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Naxos, Griechenland
Haus 10 zimmer
Naxos, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 4
Wunderbares Einfamilienhaus 189 qm. mit 4 Ebenen in Griechenland, Naxos, Aggidia zu verkaufe…
$376,931
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Immobilienangaben in Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Griechenland

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