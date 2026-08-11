Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Ilioupoli
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Municipality of Ilioupoli, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Ilioupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Ilioupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Ilioupoli Bad südlich von Athen Astinomika - Panorama in einem ausgezeichneten 3-Wohnungsgeb…
$407,878
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Ilioupoli, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen