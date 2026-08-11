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Wohnimmobilien in Municipality of Ilioupoli, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Ilioupoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Ilioupoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Ilioupoli Bad südlich von Athen Astinomika - Panorama in einem ausgezeichneten 3-Wohnungsgeb…
$407,878
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Haus 2 zimmer in Municipality of Ilioupoli, Griechenland
Haus 2 zimmer
Municipality of Ilioupoli, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
— Area: 86 m2 + large veranda — Floor: 1st ( high ) — Number of rooms: 2K — Year of construc…
$287,024
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Immobilienangaben in Municipality of Ilioupoli, Griechenland

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