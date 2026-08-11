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Wohnimmobilien in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland

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Municipal Unit of Neo Psychiko
62
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stockwerk 3/5
Simeonoglou 11, Nea Filothei - C1 (ACROPOLIS & SEA VIEW) / 3 bedrooms & 2 bathrooms / 141,7 …
$754,427
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 100 m²
$497,206
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Immobilienangaben in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland

Günstige
Luxuriös
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