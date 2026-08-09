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Gewerbeimmobilien in Municipality of Corinth, Griechenland

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Municipal Unit of Corinth
3
6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Municipality of Corinth, Griechenland
Gewerbefläche
Municipality of Corinth, Griechenland
Hauptgrundgeschoss Gewerbeimmobilie von 184 qm zum Verkauf in der hoch begehrten Küstenregio…
$285,677
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Sideris Real Estate
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Hotel 1 460 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 18
Fläche 1 460 m²
Zu verkaufen Hotel von 1460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel verfügt über 3 St…
$2,60M
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Grekodom Development
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Gewerbefläche 270 m² in Assos, Griechenland
Gewerbefläche 270 m²
Assos, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 270 m²
Zu verkaufen - Wohnen Andere Immobilien - Korinthia: Assos-Lechaio 270 qm, 9 Schlafzimmer, 9…
$524,414
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TekceTekce
HOTEL FOR SALE in Municipality of Corinth, Griechenland
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Etagenzahl 2
Komplex von fünfzehn autonomen Wohnungen zur Miete sehr nah am Meer. Die Apartments sind sec…
$938,794
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Immobilienagentur
Sideris Real Estate
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Gewerbefläche 135 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Gewerbefläche 135 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
ID Immobilien: 581758 - Isthmia, neugebaut Maisonette durchgehend im Erdgeschoss ZU VERKAUFE…
$438,713
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Gewerbefläche 135 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Gewerbefläche 135 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
ID Immobilien: 581755 - Isthmia, neugebaut Einfamilienhaus durchgehend im Erdgeschoss ZU VER…
$438,713
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