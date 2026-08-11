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Gewerbeimmobilien in Municipal Unit of Corinth, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 135 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Gewerbefläche 135 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
ID Immobilien: 581758 - Isthmia, neugebaut Maisonette durchgehend im Erdgeschoss ZU VERKAUFE…
$438,713
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Hotel 1 460 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 18
Fläche 1 460 m²
Zu verkaufen Hotel von 1460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Hotel verfügt über 3 St…
$2,60M
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Gewerbefläche 135 m² in Municipality of Corinth, Griechenland
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Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
ID Immobilien: 581755 - Isthmia, neugebaut Einfamilienhaus durchgehend im Erdgeschoss ZU VER…
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