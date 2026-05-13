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Apartments mit Pool in Municipality of Aegina, Griechenland

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condos
4
1 Zimmer
4
2 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/3
Apartments auf der Insel Aegina 1 + 1 in einem neuen Komplex im Resort von Agia Marina, Grie…
$297,645
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Immobilienangaben in Municipality of Aegina, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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