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Wohnungen in Municipality of Aegina, Griechenland

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1 Zimmer
4
5 immobilienobjekte total found
Condo in Perdika, Griechenland
Condo
Perdika, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nur eine Stunde von Athen entfernt, in der charmanten Küstensiedlung von Aeginetissa auf der…
$271,623
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Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/3
Apartments auf der Insel Aegina 1 + 1 in einem neuen Komplex im Resort von Agia Marina, Grie…
$297,645
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Wohnung 2 zimmer in Agia Marina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Agia Marina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/3
Marina Pearl Aegina Investieren Sie in Inselruhe. Sichern Sie sich europäische Residenz. …
$295,780
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Portes, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Portes, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist eine komplett möblierte und renovierte 45 qm Wohnung in Portes Aegina, die …
$142,716
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Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Aegina, Attika, Griechenland
$202,543
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Immobilienangaben in Municipality of Aegina, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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