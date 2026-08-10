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Wohnimmobilien in Ägina, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Einfamilienhaus zum Verkauf 137 qm in Kipseli Aegina Griechenland.Aegina ist eine Insel nur …
$285,432
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Haus 4 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Zu verkaufen sind zwei Einfamilienhäuser mit einer Gesamtfläche von 160 qm (80 qm + 80 qm) a…
$285,432
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Haus 3 Schlafzimmer in Ägina, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Einfamilienhaus von 168 qm zum Verkauf in der Livadi von Ägina. Ausgezeichnetes Einfamilienh…
$799,211
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/3
Apartments auf der Insel Aegina 1 + 1 in einem neuen Komplex im Resort von Agia Marina, Grie…
$297,645
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Wohnung 2 zimmer in Ägina, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Aegina, Attika, Griechenland
$202,543
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