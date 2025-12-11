Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

villen
9
cottages
5
2 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 348 m²
Luxury Seafront Residence 348 m2 in Ermioni Objektbeschreibung In der malerischen Stadt Ermi…
$2,55M
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,76M
Immobilienangaben in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

