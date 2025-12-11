Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

villen
9
cottages
5
6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 109 qm in Peloponnes. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$334,066
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm im Osten Peloponnes - Ermionida. Erdgeschoss besteht…
$643,742
Villa 1 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 348 m²
Luxury Seafront Residence 348 m2 in Ermioni Objektbeschreibung In der malerischen Stadt Ermi…
$2,55M
Villa 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 500 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Halbgeschoss bes…
$1,76M
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 124 qm in Eastern Peloponnese - Ermionida. Erdgeschoss best…
$538,403
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Ermionida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Ermionida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 203 Quadratmetern in Ostpeloponnes - Ermionida. Das Erdge…
$1,17M
Immobilienangaben in Municipal Unit of Ermioni, Griechenland

