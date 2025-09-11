Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Assos - Lechaio
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Assos Lechaio, Griechenland

Assos
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es bes…
$222,384
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Municipal Unit of Assos Lechaio

2 Zimmer

Immobilienangaben in Municipal Unit of Assos Lechaio, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen