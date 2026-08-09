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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Lesbos, Griechenland

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Municipality of Mytilene
4
Municipality of Western Lesvos
4
Mytilene Municipal Unit
3
Mytilini
3
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Western Lesvos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau. Wohnung von 80 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es …
$165,299
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Mytilene, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 440 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 440 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$920,953
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Reihenhaus in Anaxos Skoutarou, Griechenland
Reihenhaus
Anaxos Skoutarou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Maisonette von 100 qm im Dodecanese. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$1,42M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Mithymna, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Mithymna, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 304 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 304 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$826,496
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skala Eresou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skala Eresou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 146 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 146 qm auf Inseln. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$1,18M
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Wohnung in Perama, Griechenland
Wohnung
Perama, Griechenland
Fläche 79 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 79 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$228,484
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Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Zum Verkauf Maisonette von 136 qm auf Inseln. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss beste…
$427,417
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Reihenhaus in Municipality of Mytilene, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Mytilene, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 205 m²
Zu verkaufen Maisonette von 205 Quadratmetern auf Inseln .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Se…
$484,091
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Lesbos

häuser

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