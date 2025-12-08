Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Regionalbezirk Lefkada, Griechenland

Lefkada Municipality
12
Municipal Unit of Lefkada
8
5 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 167 m²
Zum Verkauf Villa von 167 qm in Ionischen Inseln. Es gibt: Klimaanlage. Extras mit der Unter…
$2,17M
Villa 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 656 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa von 656 qm in Ionischen Inseln. Die Villa verfügt über einen herrlichen Me…
Preis auf Anfrage
Villa 5 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk -2/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm in Ionischen Inseln. Keller besteht aus einem Schlaf…
$2,43M
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 11 zimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa 11 zimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 112 m²
Etagenzahl 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Villa 1 zimmer in Katomeri, Griechenland
Villa 1 zimmer
Katomeri, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 420 m²
Zum Verkauf Villa von 420 qm auf Inseln. Es gibt: Sonnenkollektoren für Wasserheizung, einen…
$2,57M
Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Lefkada

villen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Lefkada, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
