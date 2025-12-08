Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Lefkada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Lefkada, Griechenland

Lefkada Municipality
12
Municipal Unit of Lefkada
8
Villa 9 zimmer in Agios Petros, Griechenland
Villa 9 zimmer
Agios Petros, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 119 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, 1. (2 Stockwerke), in der Nähe: Agios Pe…
$582,630
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Villa 11 zimmer
Region der Ionischen Inseln, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 4 112 m²
Etagenzahl 2
Two-Level Villa in Lefkada with Swimming Pool –  1 550 000€ ! Perched majestically above …
$1,80M
Eine Anfrage stellen
