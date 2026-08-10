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Wohnimmobilien in Ioannina Municipality, Griechenland

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Anatoli
3
6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Zum Verkauf Maisonette von 230 qm in Epirus. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$336,502
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Ferienhaus in Katsikas, Griechenland
Ferienhaus
Katsikas, Griechenland
Fläche 87 m²
Verkaufen – Einfamilienhaus in Drosochori, Ioannina Zu verkaufen in der schönen Gegend von D…
$259,756
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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm in Epirus. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$330,598
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Villa in Katsikas, Griechenland
Villa
Katsikas, Griechenland
Fläche 435 m²
Luxurious Villa von 465 qm in Pedini Ioannina. Das Haus ist auf drei Ebenen gebaut. Im Erdge…
$944,567
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Villa 5 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Anatoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Anatoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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