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Wohnimmobilien in Anatoli, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zum Verkauf Maisonette von 160 qm in Epirus. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$330,598
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Anatoli, Griechenland
Reihenhaus
Anatoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
Zum Verkauf Maisonette von 230 qm in Epirus. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht aus…
$336,502
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Anatoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Anatoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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