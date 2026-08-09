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Wohnimmobilien in Ierapetra, Griechenland

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35 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Koutsouras, Griechenland
Reihenhaus
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Zu verkaufen Maisonette von 223 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Der er…
$578,547
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Reihenhaus in Kavousi, Griechenland
Reihenhaus
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus …
$85,389
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Villa in Ierapetra, Griechenland
Villa
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
Zu verkaufen schöne freistehende Villa an der Südwestküste Kretas, 2 km von der Stadt und de…
$742,667
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Villa in Provinz Ierapetra, Griechenland
Villa
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 223 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 223 qm auf Kreta. Keller besteht aus Wohnzimmer, ein Badezi…
$578,547
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zwei luxuriöse Villen zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 400 qm, einschließlich der Kell…
$2,53M
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa und 3 Apartments im Erdgeschoss auf dem Grundstück in Koutsoun…
$2,18M
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Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$183,010
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Makrigialos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 1-stöckiges Haus von 250 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$82,650
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Villa in Ierapetra, Griechenland
Villa
Ierapetra, Griechenland
Fläche 142 m²
Zwei schöne Villen nur 2.000 Meter vom Meer entfernt sind zum Verkauf erhältlich. Die Immobi…
$869,002
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Villa in Kavousi, Griechenland
Villa
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Luxus-Eingeschoss-Villa mit 3 Schlafzimmern, 114 m2, auf einem privaten Grundstück von 4,136…
$1,09M
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Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$194,817
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Koutsouras, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Koutsouras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum. E…
$531,319
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$554,933
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kavousi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kavousi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 192 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 192 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$589,174
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Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$188,913
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 200 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 142 m²
Zwei schöne Villen 1000m vom Meer. Die Immobilien werden ausverkauft, mit einer fertigen Bau…
$869,002
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Reihenhaus in Provinz Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
$200,720
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Ierapetra, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zu verkaufen Wohnung von 140 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$342,406
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
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Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Wohnung von 110 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$479,877
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Verkauf altes 2-stöckiges Haus von 150 qm in Kreta. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$224,335
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Provinz Ierapetra, Griechenland
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Fläche 75 m²
Zum Verkauf Maisonette von 75 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteh…
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Villa in Koutsouras, Griechenland
Villa
Koutsouras, Griechenland
Fläche 140 m²
Zum Verkauf eine schöne 140sq.m Meer Front Maisonette im Südosten Kreta. Das Anwesen ist bra…
$1,83M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Ierapetra, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen Wohnung von 154 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
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Villa in Makrigialos, Griechenland
Villa
Makrigialos, Griechenland
Fläche 510 m²
Zum Verkauf eine Unterbauanlage von 3 Villen von 170m2 je auf 2.000m2 Grundstück. Die Villen…
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Reihenhaus in Ierapetra, Griechenland
Reihenhaus
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Zum Verkauf Maisonette von 59 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$177,106
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Zu verkaufen Wohnung von 107 qm auf Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
$315,249
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Villa in Provinz Ierapetra, Griechenland
Villa
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Villa zum Verkauf in Makrigialos, Lasithi (Crete) Einzigartige 216 qm Villa in einem moderne…
$602,161
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Reihenhaus in Makrigialos, Griechenland
Reihenhaus
Makrigialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Zu verkaufen alte Baumaisonette von 120 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 1 Level. Das Erdges…
$88,553
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Zu verkaufen Wohnung von 81 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$230,238
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