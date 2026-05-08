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Reihenhäuser am Meer in Heraklion, Griechenland

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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Verkauf: Freistehendes Haus 180 m2 auf 6,850 m2. Grundstück – Agia Pelagia, Heraklion, Kreta…
$743,846
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 212 m²
Moderne Doppelhaushälfte 212m2 in Heraklion Präfektur, Kreta. Eine ausgezeichnete Gelegenhei…
$471,103
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Zu verkaufen Maisonette von 165 Quadratmetern auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Er…
$507,705
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Maisonette mit Meer & Berg Sehenswürdigkeiten in Ano Chersonissos Zum Verkauf: eine 159 m2 M…
$684,811
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Immobilienangaben in Heraklion, Griechenland

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