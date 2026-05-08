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Berghütte kaufen in Heraklion, Griechenland

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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 240 m²
Eine Villa wird zum Verkauf in Chersonissos das touristische Flaggschiff von Kreta vorgeschl…
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Verkauf: Freistehendes Haus 180 m2 auf 6,850 m2. Grundstück – Agia Pelagia, Heraklion, Kreta…
$743,846
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (112 m2) – Atemberaubendes Meer & Be…
$488,813
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AdriastarAdriastar
Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Luxusvilla 250 qm zum Verkauf in Pitsidia, Süd-Heraklio. Die Villa mit vier Schlafzimmern wu…
$1,89M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 500 m²
Verkaufen – Luxusvilla in Agia Pelagia, Heraklion Kreta Entdecken Sie eine 500 m2 große Resi…
$2,14M
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Reihenhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 288 m²
Zum Verkauf: Zwei unfertige Maisonetten in der Heraklion Präfektur von Kreta. Die Gesamtbau…
$554,933
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen ein Steinhaus von 50 qm im Dorf Kounavi, in der Nähe von Arhanes! Das Haus wurd…
$112,167
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
Verkauf: Stunning Detached House in Heraklion, Kreta – Eine private Retreat Amidst Olive Gro…
$377,827
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Verkauf: Luxuriöse 3-stöckige Villa in Heraklion, Kreta (144q.m.) – Atemberaubendes Meer & B…
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Verkauf – Legalisiertes Freistehendes Haus 60 qm auf 5.000 qm. Grundstück mit unverbautem Me…
$389,634
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 262 m²
Verkauf | Panorama Meerblick Einfamilienhaus in Analipsi, Heraklion, Kreta Wichtige Fakten …
$767,461
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 268 m²
🌅 Luxus 3-stöckige Villa 268 m2 mit Panoramablick in Hersonissos 🌅 Entdecken Sie eine atembe…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 510 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 510 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,77M
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 582 m²
Exclusive Estate for Sale in Northern Crete, Griechenland Lage: Agios Myronas, Gemeinde Hera…
$2,36M
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Ferienhaus in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 275 m²
Empfohlen für Verkauf Einfamilienhaus 275m2 in Heraklion von Kreta. Das Haus besteht aus 3 W…
$881,989
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 146 m²
Dies ist eine luxuriöse Maisonette von 146 Quadratmetern auf einem Grundstück von 813 Quadra…
$818,231
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Ein mexikanisches Zuhause aus Mexiko – Willkommen in der Villa Pablo! Entdecken Sie dieses v…
$707,244
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Freistehendes Haus 120 qm zum Verkauf – Vatheianos Kampos, Kokkini Hani Ein 120 m2 großes Ei…
$303,442
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
Villa
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Villa zum Verkauf auf Kreta. Die Villa besteht aus Erdgeschoss und erstem Stock, es ist 280q…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 330 m²
Zum Verkauf angeboten ein einzigartiges brandneues 330m ² Luxusresidenz und wurde speziell g…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 324 m²
Zu verkaufen 1 -stöckige Villa von 324 qm auf Kreta. besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer…
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Villa in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Fläche 450 m²
Zum Verkauf angeboten eine Villa von 450 qm. m in Heraklion. Es ist ein makellos gestaltetes…
$2,95M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
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Fläche 205 m²
Stone-Built Wohnhaus zum Verkauf – Kreta Ein Steinhaus mit einer Gesamtfläche von 205 m2 (1…
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 582 m²
Zu verkaufen im Bau 3 -stöckige Villa von 582 qm auf Kreta. Das Untergeschoss besteht aus 2 …
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Charmantes traditionelles Anwesen mit Steinhaus – 6,945,40m2 Grundstück auf Kreta Eine außer…
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Verkauf: Villa in Voro, Gouves, Heraklion, Kreta Entdecken Sie Luxus und Ruhe in dieser einz…
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
Zu verkaufen ein komfortables Haus für eine große Familie an der Nordküste Kretas neben dem …
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Provinz Heraklion, Griechenland
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Provinz Heraklion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 235 Quadratmetern auf Kreta. Das Untergeschoss Das Erdges…
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Fläche 150 m²
Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 150 qm auf Kreta. Ein Blick auf das Meer, der Berg öffne…
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