  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Epirus - Westmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Epirus - Westmakedonien, Griechenland

Zagori Municipality
13
Ioannina Municipality
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioannina
5
3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Karies, Griechenland
Doppelhaus 6 zimmer
Karies, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
In der üppigen grünen und ruhigen Gegend von Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), ist ein h…
$128,179
Haus 6 zimmer in Kipoi, Griechenland
Haus 6 zimmer
Kipoi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus Zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, 1. (2 Ebenen), in Timfi - Kipoi. Das Freist…
$139,831
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
Realting.com
