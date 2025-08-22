Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Filiates Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Filiates Municipality, Griechenland

Filiates Municipal Unit
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Lista, Griechenland
Haus 4 zimmer
Lista, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie ein außergewöhnliches Haus zum Verkauf in der malerischen Gegend von Lista, in…
$58,194
Eine Anfrage stellen
Villa in Filiates, Griechenland
Villa
Filiates, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 300 Quadratmetern in Epirus. Das Erdgeschoss besteht …
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Filiates, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Filiates, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Epirus. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum. E…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Filiates Municipality, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
