Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Epirus - Westmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Epirus - Westmakedonien, Griechenland

Zagori Municipality
13
Ioannina Municipality
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioannina
5
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 300 m2 auf einem Hügel mit Meerblick in Sivota, Thesprotia.Dieses eindrucksvolle …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Epirus - Westmakedonien

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Epirus - Westmakedonien, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen