Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thassos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Thassos, Griechenland

;
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11775 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 180.000 . Dieses Apartment be…
$211,474
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11812 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 135.000 . Dieses 90.00 m2 möb…
$156,802
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Objektnummer: 11644 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 180.000 . Diese 80.00 m2. Das…
$211,474
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Objekt-Code: 11717 - Wohnung FOR SALE in Thasos Limenas für € 222.000 . Dieses 80.00 m2 Apar…
$260,818
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Thassos, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Thassos, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Thassos, Zentrum: Zum Verkauf durch Gebäude 450 qm Fassade im Erdgeschoss 4 Ebenen mit Ölhei…
$736,071
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen