Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Ostmakedonien und Thrakien
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studios in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

;
Kavala Municipality
7
Kavala
6
9 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Kavala, Zu Verkauf unter Bau Wohnung 47 qm im 2. Stock Gebäude. Es besteht aus einem Schlafz…
$128,005
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zu verkaufen im Bau Wohnung 50 qm. befindet sich im 1. Gebäude Stock. Es besteht aus…
$133,823
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Pferd, Obere Kalamitsa: In einem neuen Komplex von Häusern, zum Verkauf Wohnung 45 qm 300 Me…
$105,451
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio in Kavala Municipality, Griechenland
Studio
Kavala Municipality, Griechenland
Fläche 34 m²
Stockwerk 1
Kavala: Zum Verkauf im Bau Studio 34qm befindet sich im 1. Stock des Gebäudes. Es besteht au…
$116,085
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 46 qm Fassade befindet sich im Erdgeschoss Gebäu…
$152,323
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Palio, Griechenland
Studio 2 zimmer
Palio, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnung zum Verkauf in Palio, Kavala der Präfektur Kavala für 170.000 € (Listing No LA156). …
$284,598
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Kavala, Zentrum: Zum Verkauf 50 qm Wohnung im 1. Stock mit großem Aufzug in einem sehr privi…
$128,960
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 44 qm. befindet sich im 2. Stock Gebäude sehr na…
$134,079
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Cavala, Honest Cross: Zum Verkauf Wohnung 52qm in einem Halbgeschoss mit Zentralölheizung. E…
$71,504
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Region Ostmakedonien und Thrakien, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen