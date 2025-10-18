Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Provinz Sitia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Provinz Sitia, Griechenland

Sitia Municipal Unit
15
3 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 288 m²
Zwei traditionelle Steinhäuser in Petras, Sitia, Kreta Eine einzigartige Eigenschaft voller …
$1,25M
Villa 6 zimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Etagenzahl 1
Diese Villa ist ein einzigartiges Anwesen, das nach den höchsten Standards sowohl der Konstr…
$4,10M
Villa 1 zimmer in Provinz Sitia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Provinz Sitia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 Etagen Villa in Kreta. Die Villa ist 200 m2 groß, im Jahr 2019 gebaut. Es hat…
Preis auf Anfrage
