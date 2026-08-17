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Wohnimmobilien in Provinz Minoa Pediados, Griechenland

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Arkalochori Municipal Unit
5
5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kalo Chorio, Griechenland
Reihenhaus
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Zum Verkauf alte Baumaisonette von 130 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$102,722
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Reihenhaus in Kalo Chorio, Griechenland
Reihenhaus
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$377,827
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Villa in Kalo Chorio, Griechenland
Villa
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 110 qm auf Kreta. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$637,583
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kalo Chorio, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 82 qm auf Kreta. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$826,496
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Reihenhaus in Kalo Chorio, Griechenland
Reihenhaus
Kalo Chorio, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 115 m²
Zu verkaufen alte Baumaisonette von 115 qm auf Kreta .Die Maisonette hat 3 Werte. Der Unterg…
$277,467
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häuser

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