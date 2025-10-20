Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Arkalochori Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Arkalochori Municipal Unit, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Provinz Minoa Pediados, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Minoa Pediados, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Charming 3-Bedroom Villa with Mountain Views in Heraklion Mainland, Crete For Sale : A…
$642,815
Eine Anfrage stellen
Villa in Provinz Minoa Pediados, Griechenland
Villa
Provinz Minoa Pediados, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
$639,425
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Arkalochori Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
