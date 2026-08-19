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Wohnimmobilien in Provinz Festos, Griechenland

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Mires Municipal Unit
6
Tybakio Municipal Unit
10
16 immobilienobjekte total found
Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 350 qm auf Kreta. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$1,89M
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$680,351
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Haus 3 Schlafzimmer in Pitsidia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Pitsidia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese einzigartige Steinvilla zum Verkauf befindet sich am Stadtrand von Pitisidia und hat B…
$1,00M
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Haus 2 Schlafzimmer in Pitsidia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Pitsidia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese erstaunliche neu gebaute Villa zum Verkauf in Heraklion, Kreta befindet sich im ruhige…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 Schlafzimmer in Kamilari, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kamilari, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Heraklion, eine wunderschöne Villa zum Verkauf in Kamilari, wurde auf einem Hügel erbaut und…
$530,839
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
🏡 Residence A4 – Aelia Ammoudara Residenzen in Agios Nikolaos, Kreta, Griechenland. Moderne …
$901,739
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 195 m²
🏡 Aelia Ammoudara Residences – Villa A2 in Agios Nikolaos, Kreta. Größe: 195 m2 Schlafzimm…
$1,57M
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Haus 3 Schlafzimmer in Pitsidia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Pitsidia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Villa zum Verkauf in Heraklion, Kreta ist eine fantastische Villa mit einem Salzwasser…
$825,749
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Haus 4 Schlafzimmer in Pitsidia, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Pitsidia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Eine schöne Villa zum Verkauf in Pitsidia, Heraklion auf Südkreta, mit 170 m² Wohnfläche auf…
$1,24M
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Haus 2 Schlafzimmer in Kamilari, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kamilari, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist eine spektakuläre Villa zum Verkauf in Heraklion, Kreta, im Dorf Kamilari gelegen, …
$1,00M
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Villa in Provinz Festos, Griechenland
Villa
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Haus 5 Schlafzimmer in Kalamaki, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Kalamaki, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Diese erstaunliche Villa zum Verkauf in Kalamaki, Heraklion, ist eine große und neu gebaute …
$1,42M
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Ferienhaus in Provinz Festos, Griechenland
Ferienhaus
Provinz Festos, Griechenland
Fläche 480 m²
In der schönen Gegend von Ammoudara befindet sich diese beeindruckende 480 m2 freistehende R…
$2,13M
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Haus 4 Schlafzimmer in Pitsidia, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Pitsidia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Villa zum Verkauf in Heraklion, Kreta, liegt im Süden und bietet den schönsten Blick a…
$1,89M
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Reihenhaus in Provinz Festos, Griechenland
Reihenhaus
Provinz Festos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Einzigartiges und geräumiges Eckhaus in Kalithea, Chalkidiki, 600 m vom Meer entfernt, in ei…
$198,198
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Haus in Provinz Festos, Griechenland
Haus
Provinz Festos, Griechenland
Fläche 176 m²
Unique plot with an old building - one of the few left and available in the center of Pitsid…
$131,890
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Eigenschaftstypen in Provinz Festos

häuser

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