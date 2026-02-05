Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Kea Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Kea Municipality, Griechenland

villen
15
18 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 7 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 350 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$3,32M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 335 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern…
$2,21M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 13 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1000 qm in Cyclades. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimme…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Villa 8 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmer mi…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 5 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Haus 5 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 250 m²
Ein einzigartiges Anwesen in einer erstaunlich ruhigen Lage. Vor dem Meer und der Welle. Mit…
$889,737
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Die Villa Aperon ist eine seltene Luxusresidenz am Meer, die raffinierte Eleganz, Privatsphä…
$1,92M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Kea Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Auf der kosmopolitischen Insel Kea erwartet Sie diese charmante Maisonette mit einer unabhän…
$427,585
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Kea Municipality, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kea Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
OTZIAS, KEADiese atemberaubende 120 qm große Villa befindet sich auf einem überragenden 6.00…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 495 m²
Objekt-Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi für € 5.000.000 . Diese 495 m2 möblierte…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Die Villa Aperon ist eine seltene Luxusresidenz am Meer, die raffinierte Eleganz, Privatsphä…
$1,93M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Diese Residenz in der ruhigen Schönheit der Bucht von Kastellakia, auf der Sonneninsel Kea, …
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 350 qm in der Region Cyclades. Die erste Etage besteht aus …
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Diese Residenz in der ruhigen Schönheit der Bucht von Kastellakia, auf der Sonneninsel Kea, …
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Kea Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Auf der kosmopolitischen Insel Kea erwartet Sie diese charmante Maisonette mit einer unabhän…
$432,563
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Die Villa Aperon ist eine seltene Luxusresidenz am Meer, die raffinierte Eleganz, Privatsphä…
$1,93M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 000 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf eine 3-stöckige Villa von 1000 qm in der Region Cyclades. Das Erdgeschoss besteh…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Kea Municipality, Griechenland
Villa
Kea Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Diese Residenz in der ruhigen Schönheit der Bucht von Kastellakia, auf der Sonneninsel Kea, …
$1,29M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Kea Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen