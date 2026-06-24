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Häuser am Meer in Karystos Municipality, Griechenland

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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$295,177
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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Verkauf Maisonette von 111 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$440,404
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Immobilienangaben in Karystos Municipality, Griechenland

mit Garten
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Günstige
Luxuriös
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