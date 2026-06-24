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Haus mit Garten kaufen in Karystos Municipality, Griechenland

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Haus in Nea Styra, Griechenland
Haus
Nea Styra, Griechenland
Fläche 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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