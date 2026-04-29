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Wohnungen am Meer in Korinth, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es …
$223,154
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Immobilienangaben in Korinth, Griechenland

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