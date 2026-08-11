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Wohnungen in Korinth, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es b…
$233,250
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Schöne möblierte Wohnung am StrandZum Verkauf steht eine einzigartige neue Wohnung von 100 m…
$335,837
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Immobilienangaben in Korinth, Griechenland

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