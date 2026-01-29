Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Korfu
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

Korfu
65
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
329
Municipality of Northern Corfu
114
Municipality of Southern Corfu
84
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Haus 2 zimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
📍 - CENTER. 🔰 Zum Verkauf eine renovierte Wohnung im 2. Stock von 55 qm, im Herzen von Korfu…
$284,676
Eine Anfrage stellen
