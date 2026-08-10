Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Attika
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Attika, Griechenland

;
Municipality of Piraeus
5
Piräus
5
Municipality of Glyfada
4
Penthouse Löschen
Alles löschen
18 immobilienobjekte total found
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wunderschön renoviert Meerblick 85 qm Penthouse auf der 4. Etage, mit atemberaubendem Meerbl…
$635,713
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345,256
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 10/3
Exklusives Triplex-Penthouse in Athen Lage: Athen, prestigeträchtiges Wohnviertel Kallima…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$345,256
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 5/5
This luxurious penthouse, located in the green surroundings of Ilion in Athens, offers a gre…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Penthouse 6 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Alimos, Attika, Griechenland
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Athen, Attika, Griechenland
$470,819
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/6
This luxurious penthouse, located in the heart of the perisher area of ​​the Western hour of…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/6
Piraeus ist eine geschäftige Hafenstadt in der NäheAthen, die Hauptstadt Griechenlands.Dies …
$174,616
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 3 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 6/7
🏡 Maisonette M.5Ebene: Erdgeschoss und Mezzanine (Erdgeschoss + Zwischengeschoss)Typ: Zweige…
$350,700
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 269 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$2,53M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 246 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Glyfada, Attika, Griechenland
$2,54M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Penthouse 6 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Penthouse 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxus-Apartments zum Verkauf in Glyfada Athen für Goldenes VisumFerienwohnungen in Glyfada Z…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Stockwerk 5/6
Eine magische Wohnung auf 2 -Niveaus (5. und 6. Stock) in der schönsten und teuersten Gegend…
$2,97M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/5
$325,695
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Attika, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen