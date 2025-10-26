Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Piraeus
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Municipality of Piraeus, Griechenland

Piräus
5
Penthouse Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Eine Anfrage stellen
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/5
$325,695
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Penthouse 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 6/6
Piraeus ist eine geschäftige Hafenstadt in der NäheAthen, die Hauptstadt Griechenlands.Dies …
$174,616
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 3 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 6/7
🏡 Maisonette M.5Ebene: Erdgeschoss und Mezzanine (Erdgeschoss + Zwischengeschoss)Typ: Zweige…
$350,700
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Piraeus, Griechenland

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen