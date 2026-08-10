Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Attika
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Attika, Griechenland

;
Athen
9
Municipality of Athens
9
28 immobilienobjekte total found
Investition 1 100 m² in Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
Premium Premium
Investition 1 100 m²
Municipality of Agia Paraskevi, Griechenland
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 3
Exklusive kommerzielle Anlage 1,110 qm auf Mesogion - Agia Paraskevi AvenueVerkaufspreis: 2.…
$2,53M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
DC Constructions
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotelzimmer 25 m² in Municipality of Athens, Griechenland
Hotelzimmer 25 m²
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 25 m²
Immobilieninvestitionen in Athen: Boutique-Hotel Socio Central und Golden Visa-Programm für …
$288,284
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 25 m² in Municipality of Athens, Griechenland
Fertiges Geschäft 25 m²
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 25 m²
Immobilieninvestitionen in Athen: Boutique-Hotel Socio Central und Golden Visa-Programm für …
$288,284
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Hotel 1 000 m² in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Hotel in Athen mit einer Gesamtfläche von 1.000 qm an. Der Keller…
$3,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 2 415 m² in Municipality of Oropos, Griechenland
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 2 415 m²
Das Hotel von 2.415 qm wird zum Verkauf angeboten. Es besteht aus 48 Doppelzimmern mit Balko…
$3,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 354 m² in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel 354 m²
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 354 m²
Zu verkaufen Hotel von 354 qm in Athen. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt Sonnenkollektoren …
$4,37M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 2 200 m² in Municipality of Glyfada, Griechenland
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 2 200 m²
Lage: Glyfada ( Südliche Vororte ) Im Zentrum der athenischen Riviera, nur einen Atemzug vom…
$35,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 2 300 m² in Zografou, Griechenland
Hotel 2 300 m²
Zografou, Griechenland
Fläche 2 300 m²
Dieses Hotel befindet sich im Zentrum von Athen am Omonoia-Platz. Das Gebiet wird mit U-Bahn…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 950 m² in Marathon, Griechenland
Hotel 950 m²
Marathon, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 950 m²
Zu verkaufen Hotel von 900 qm in Attica. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke. Erdgeschoss be…
$1,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Gewerbefläche 412 m² in Municipality of Peristeri, Griechenland
Gewerbefläche 412 m²
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
Verkauf -- Wohnimmobilien -- Athen West: Peristeri -- Lofos Axiomatikon 412 qm, 7 Schlafzimm…
$780,795
Eine Anfrage stellen
Hotel 2 250 m² in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel 2 250 m²
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 2 250 m²
Zu verkaufen Hotel von 2250 qm in Athen. Das Hotel hat eine Ebene.
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 600 m² in Anavyssos, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Zu verkaufen Hotel von 1600 qm in Attika. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher Blick auf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 022 m² in Municipality of Kallithea, Griechenland
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 4 022 m²
In Athen wird ein Hotel mit einer Gesamtfläche von 4.022 m² in insgesamt 84 Zimmern zum Verk…
$29,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 000 m² in Municipality of Kallithea, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zu verkaufen Hotel von 4000 Quadratmetern in Athen. Das Hotel hat eine Ebene. Zum Verkauf st…
$29,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² in Region Attika, Griechenland
Hotel 1 000 m²
Region Attika, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen Hotel von 1000 qm auf Inseln. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt Heizung. Gebäud…
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 300 m² in Methana, Griechenland
Hotel 1 300 m²
Methana, Griechenland
Fläche 1 300 m²
Dieses erstklassige Hotel mit Thermalkrankenhaus und allen notwendigen Geräten steht zum Ver…
$7,67M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Büro 67 m² in Municipality of Penteli, Griechenland
Büro 67 m²
Municipality of Penteli, Griechenland
Fläche 67 m²
Zentral in Melissia gelegen. Ordentliches Zimmer. Zu hell. Riesige Fenster durchweg. Vorne u…
$261,687
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 100 m² in Municipality of Piraeus, Griechenland
Gewerbefläche 100 m²
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
tz -38 commercial The T-Z 38 project is located in a piraeus, at the junction of the regi…
$271,413
Eine Anfrage stellen
Lager 85 m² in Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Lager 85 m²
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Fläche 85 m²
Anlageobjekt. Vermietet mit einer Rendite von über 7 % 2 Geschäfte im Erdgeschoss, die auc…
$136,077
Eine Anfrage stellen
Investition 470 m² in Municipality of Piraeus, Griechenland
Investition 470 m²
Municipality of Piraeus, Griechenland
Fläche 470 m²
Etagenzahl 3
ausgezeichnetes Gebäude in bester Lage, Kastella, Piräus, Attika Griechenland, bestehend aus…
$1,83M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 440
$168,02M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 m² in Municipality of Kifisia, Griechenland
Gewerbefläche 2 m²
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 2 m²
$5,02M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 532
$167,09M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 m² in Municipality of Athens, Griechenland
Gewerbefläche 2 m²
Municipality of Athens, Griechenland
Fläche 2 m²
Remarkable property! Unique - with many advantages !!! Independent business building. Preser…
$3,56M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 552 m² in Municipality of Marousi, Griechenland
Gewerbefläche 552 m²
Municipality of Marousi, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 552 m²
$2,09M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 320 m² in Municipality of Penteli, Griechenland
Gewerbefläche 320 m²
Municipality of Penteli, Griechenland
Fläche 320 m²
Property of very good construction on a very good road of Vrilissia. Promotional and comfort…
$622,816
Eine Anfrage stellen
Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 300
$176,43M
Eine Anfrage stellen
Hotel in Municipality of Athens, Griechenland
Hotel
Municipality of Athens, Griechenland
$1,31B
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Attika

hotels
Realting.com
Gehen